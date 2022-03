Gerard Bronswijk (81) uit Roden is scheerapparatengek: hij heeft er 400

Hij woont samen met zijn vrouw boven de Van Haren in Roden in een ruim appartement, maar één kamertje in huis is van Gerard Bronswijk (81) alleen. Hij heeft er zijn Philips-scheerapparatenverzameling uitgestald: het zijn er maar liefst 400.

Gerard werkte vroeger bij een bedrijf in Steenwijk waar hij scheerapparaten repareerde. Toen hij met pensioen ging, kreeg hij het nieuwste scheerapparaat van Philips aangeboden. Vanaf toen ging hij de apparaten verzamelen.

Favoriete apparaten

Het eerste apparaat dat hij in de kast zette noemt hij 'het dubbele eitje'. Dat is het scheerapparaat van Philips dat het meeste is gemaakt. Maar hij heeft veel meer favorietjes. Het scheerapparaat dat verpakt zit in een doosje met Schotse kleuren, bijvoorbeeld.

De meeste scheerapparaten krijgt hij. Wat dat met hem doet? "Dan ben ik heel gelukkig", zegt Gerard. "Dan is mijn hele dag goed." In principe probeert hij de apparaatjes te repareren, zodat ze het ook weer doen. Maar als dat niet lukt, zet hij ze in de vitrinekasten. Op standaardjes die hij zelf maakt, van hout.