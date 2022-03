Mexicaanse drugskoks ontsnapten aan de dood in crystal methlab Hollandscheveld

Een aantal Mexicaanse drugskoks is bijna overleden in een crystal methlab in Hollandscheveld. Dat werd vandaag duidelijk bij het strafproces tegen de vermeende drugsorganisatie achter het lab. Tegen een van de veronderstelde kopstukken van de organisatie werd voor de rechtbank in Haarlem veertien jaar cel geëist.

De groepering stuurde volgens het Openbaar Ministerie (OM) veel berichten naar elkaar, via de versleutelde berichtendienst EncroChat. Na een hack van het systeem kon de politie live met de berichten meelezen. Duidelijk werd dat de Mexicaanse koks, die werden ingezet om crystal meth te maken, bijna waren overleden in het drugslab, meldt RTV Oost

Volgens de officier van justitie kon het de organisatie weinig schelen: "De verdachten maakten zich met name druk over het verlies aan omzet dat hiervan het gevolg was."

14 jaar cel

Sinds deze week worden negen verdachten voor de rechter gebracht die lid zouden zijn geweest van de organisatie. Vandaag werd tegen een van de vermeende kopstukken veertien jaar cel geëist. Tegen medeverdachten zijn al gevangenisstraffen van 3 tot 8 jaar gevraagd door het OM. Ook wil justitie dat ze tonnen euro's aan criminele winst afstaan.

Hun organisatie hield zich in de ogen van het OM bezig met de handel in crystal meth, cocaine, xtc en ketamine. De 'keta' haalden ze vanuit Duitsland en Pakistan, aldus het OM.

Miljoenenvangst

Veronderstelde leden van de organisatie werden in oktober 2020 aangehouden. Op veertien plekken werden panden doorzocht, waaronder in Losser en Gronau. De recherche vond die dag ruim 350 kilo ketamine, met een straatwaarde van ruim acht miljoen euro. Volgens de politie een recordvangst. Ook werden grote geldbedragen, dure auto's en vuurwapens in beslag genomen. In totaal werden 250 agenten ingezet op de 'klapdag'.

Messina

Opsporingsdiensten waren halverwege 2018 al een onderzoek gestart met codenaam Messina, nadat de politie informatie ontving dat de groepering zich bezig zou houden met de handel in drugs. Tijdens het lang lopende onderzoek werden veronderstelde leden van de bende door de recherche gekoppeld aan een onderschepte lading coke van 400 kilo.

Ook zouden ze verantwoordelijk zijn voor de productie van crystal meth op een boerderij in Hollandscheveld. In het lab waar de zogenoemde 'ice' werd geproduceerd, werd gebruik gemaakt van Mexicaanse koks. Door onbekende oorzaak bezweken die dus bijna. Drugsafval werd volgens het OM door de bende gedumpt in Ermelo.