Boete voor uitschelden en bespugen beveiliger op station Emmen

Een 32-jarige man uit Assen is veroordeeld voor het bespugen en uitschelden van een perronwacht op het station in Emmen. De rechter gaf hem een boete van 250 euro en een week voorwaardelijke gevangenisstraf.

De man hing 16 november zonder treinkaartje rond op het station en was niet van plan met de trein te gaan. De beveiliger zei er wat van, omdat hij vond dat de man er niks te zoeken had. De Assenaar reageerde dat hij vriendin wilde uitzwaaien.Hij werd kwaad op de beveiliger, schold hem uit en bespuugde hem. De perronwacht kon zich verweren toen de Assenaar hem ook probeerde te schoppen. De politie werkte de agressieve man tegen de grond. Later ontkende hij het schelden en spugen.De rechter bepaalde dat de Assenaar de perronwacht 250 euro schadevergoeding moet betalen. De agressie maakte veel indruk op hem. In de rechtszaal zei hij dat hij er een paar nachten slecht van had geslapen.