Onderwijsprijs Drenthe gaat naar bereslimme boekenkoffers en artistieke eieren

Basisschool OBS de Driemaster en middelbare school CS Vincent van Gogh hebben de Onderwijsprijs Drenthe gewonnen. De nationale Onderwijsprijs is een initiatief van Stichting Nationale Onderwijsweek. In deze week wordt er aandacht gevraagd voor het onderwijs.

In de categorie primair onderwijs ging de onderwijsprijs naar OBS de Driemaster in Assen. De basisschool kwam met het project 'Bereslimme boekenkoffers'. De koffers zijn bedacht ter ondersteuning voor laaggeletterde ouders, van leerlingen uit de kleuterklas: "Met de boekenkoffers lezen alle ouders thuis meer en met meer plezier voor aan hun kinderen", laat directeur Heleen Drent weten.

"We wilden in coronatijd iets leuks doen voor onze leerlingen, maar ook voor de stad", aldus kunstdocent Karin Kingma van het CS Vincent van Gogh in Assen. Haar leerlingen uit de tweede en derde klas maakten kunstzinnige eieren. De 27 XXL-eieren en 22 kleine eieren werden geëxposeerd op de Brink in Assen.