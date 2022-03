Veel kandidaten met voorkeurstemmen in gemeenteraden

In alle andere Drentse gemeenten is het door kandidaten die lager op de kieslijst stonden gelukt om met voorkeurstemmen in de gemeenteraad te komen. Een overzicht per gemeente. Het is overigens nog niet bekend of alle kandidaten met voorkeurstemmen daadwerkelijk in de raad komen. Een enkeling heeft al gezegd dat niet te gaan doen.

Assen

In Assen gaat het om 4 kandidaten die met voorkeurstemmen erin komen. De drempel is 214 stemmen in de provinciehoofdstad.

Voor de nummer 2 van de SP Bas Ananias, die de afgelopen periode ook raadslid was, is dat een hard gelag. Hij valt er tot ieders verrassing buiten. De SP zakt in Assen van 3 naar 2 zetels. De nummer 3, nieuwkomer Tirza van Braker kreeg 236 voorkeurstemmen, Ananias had er 152.

Bij Stadspartij PLOP - dat een zetel won en met 5 zetels de grootste werd - komt Lia de Ruiter, op nummer 6, er alsnog in. Ze was afgelopen periode ook raadslid en verdringt met 226 stemmen de nummer 5 Albert Roggen.

Bij de VVD verdwijnt raadslid Bert Homan. De partij ging van 4 naar 3 zetels. Homan stond op 3, maar wordt gepasseerd door nummer 5. Op die plek staat Sandra Alberts. Zij kreeg 526 voorkeurstemmen. Voor 50PLUS, dat naar 2 zetels zakte, komt raadslid Dries Zwikker alsnog terug. Hij stond op nummer 3, maar haalde 249 stemmen en verdringt daarmee de nummer 2, nieuwkomer Habiba Aharouil.

Aa en Hunze

In Aa en Hunze komen 6 kandidaten met voorkeurstemmen in de raad. Daar zijn 154 stemmen genoeg.

Meest opvallende wisseling is bij de PvdA, die 3 zetels houdt. Henk Santes, die na vier raadsperiodes afscheid zou nemen, stond op plek 12. Maar hij kreeg 162 voorkeurstemmen, en verdringt de derde kandidaat Patrick Petzinger. Santes overweegt nu toch een vijfde termijn en hakt na dit weekend de knoop door. "Als zoveel mensen op je stemmen, al sta je laag op de lijst, dan kun je dat niet zomaar naast je neerleggen", zegt hij.

Bij Gemeentebelangen, wat 9 zetels behaalde, vallen drie kandidaten buiten de boot. Jos van der Werf op 6, Harm Groen op 8, en Harry Hoiting op 9 worden gepasseerd door nummer 13 Roelof Brands (291 stemmen), Peter Mulder op 11 (291 stemmen) en Alja Boelen op 10 (250 stemmen).

De VVD zakte naar 3 zetels. Daar komt de nummer 6 Jacco Fluks erin (187 stemmen), ten koste van de nummer 2 Richard Heling. Bij GroenLinks, dat winst boekte en 3 zetels heeft, kreeg de nummer 4 Kyra Wudich 210 voorkeurstemmen. Zij kon in de raad komen ten koste van de nummer 3 Jannie Schonewille, maar ze heeft ervoor bedankt.