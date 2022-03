Vergunningsjager van Meppel heeft nog geen nieuw doel

Meerdere gemotoriseerde evenementen zijn de afgelopen weken niet doorgegaan. Zo ging er een streep door een gedeelte van een toertocht van crossmotoren dat niet over het grondgebied van de gemeente De Wolden mocht rijden. Eerder ging er al een streep door een off-roadtoertocht door Ruinen en zijn twee proeven geschrapt van de Drenthe Rally.

In alle gevallen gebeurde dat na tussenkomst van de stichting Natuurbeschermingswacht Meppel. "We hebben twee rechtszaken aangespannen en bij de Drenthe Rally hebben we een handhavingsverzoek bij de provincie ingediend, al weten we niet of dat invloed heeft gehad", laat Geert Starre van de stichting weten. Die stichting zorgde er eerder ook voor dat de uitbreiding van de mountainbikeroute in Vledder niet door kon gaan.

Het annuleren van het Pauperparadijs kan volgens de Natuurbeschermingswacht niet op hun conto worden geschreven. "Daar hebben we wel naar alle vergunningen gekeken, maar hebben we geen rechtszaak aangespannen", zegt Starre. "Er zou ook weinig natuurschade kunnen ontstaan, enkel door stikstof, maar niet veel. Er was geen verstoring van soorten." Uiteindelijk hakte de organisatie zelf de knoop door om de voorstellingen in Veenhuizen niet door te laten gaan.

Niet tevreden

Volgens eigen zeggen spant Starre de rechtszaken niet aan om de verenigingen dwars te zitten. "We wijzen de overheid erop dat ze de wet overtreden", aldus Starre. "We procederen tegen de overheid, niet tegen de clubs en er is gehandeld in strijd met de wet."

Starre is ontevreden dat de toertocht niet helemaal werd afgelast in Meppel en De Wolden. "De toertocht gaat wel door de gemeente Meppel. Daar treedt milieuschade op. Meppel heeft een evenementenvergunning afgegeven en dat is akkoord. Dat ze niet door De Wolden mogen dat komt omdat er alleen gezegd is: geen bezwaar. Dat is niet voldoende", zo vertelde Starre eerder.

Starre maakt de vergelijking met iemand die wordt aangehouden met drank op achter het stuur. "En dan zeg je tegen de agent: 'Ja, maar ik heb wel een zwemdiploma.' Nou, dat is dus niet voldoende. Om te mogen autorijden moet je een rijbewijs hebben en je mag niet drinken achter het stuur. Daarnaast moet je auto ook een kenteken hebben."

Volgens hem kijkt de rechter naar dingen die niet goed zijn gegaan. "De rechter gaat alle bezwaren langs en als ze iets zien dat niet door de beugel kan dan drukken ze op de pauzeknop. In De Wolden is dat nu gebeurd, de vergunning is nu tijdelijk geschorst. Eén ding is genoeg om iets niet door te laten gaan", aldus Starre. "Er waren bij de motorcross veel meer dingen mis, zoals geen inspraak, verstoren, bomenkap, stikstof en meer."

Telefoontjes

Starre ziet nu kleine verschuivingen in aanvragen van vergunningen voor evenementen. "Mensen komen nu bij ons vragen of het klopt. Het is erg prettig dat organisaties nauwkeuriger kijken of iets klopt." En dan toch kan het lang niet altijd doorgaan. "Pauperparadijs deed heel veel goed, die heeft het goed willen regelen, maar uiteindelijk kregen ze het niet rond. Sommige clubs gaan dan wel door op de manier waarvoor ze wel een vergunning hebben. Pauperparadijs gaat niet door, omdat ze het goed hebben willen doen."

Sinds de rechtszaken staat de telefoon bij Starre roodgloeiend. "Ik krijg van mensen telefoon die zeggen dat ze blij zijn dat er iets aan gedaan gaat worden, maar natuurlijk krijg ik ook telefoontjes van mensen die niet blij zijn. Dat levert een hoop chagrijn op."

Geen nieuwe zoektocht

Volgens Starre zoekt hij niet naar spijkers op laag water. "Nee hoor, als iemand wil crossen door een bos krokusjes dan kan dat. Zolang dat maar niet gebeurt op plekken waar het niet mag, zoals het Reestdal. Ook geluidsovertredingen in de binnenstad van Meppel doe ik niets tegen. Ben ik niet blij mee, maar daar dat verstoort het het milieu niet en zal het niet in strijd zijn met de evenementenvergunning."