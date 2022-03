Hoogleraar roept minister op portemonnee te trekken voor lokale partijsubsidie

In alle Drentse gemeenten zijn nu lokale partijen de grootste. Die partijen moeten wel financieel zelf de broek ophouden. En dat terwijl landelijke partijen jaarlijks in Nederland 25 miljoen subsidie krijgen.

John Uffels van Sterk Lokaal vertelt dat gemeenteraadsleden en wethouders momenteel iedere maand zelf wat bijdragen. "Maar dat is niet genoeg. Raadsleden steken vaak 25 uur per week in hun werk. Ze doen werkbezoeken en moeten stukken doorlezen. Daarnaast moeten ze ook campagne voeren. Ze maken ook reiskosten. Kosten die bij landelijke partijen wel worden vergoed."

Ongelijk speelveld

Hoogleraar Nederlandse politiek Gerrit Voerman van de Rijksuniversiteit Groningen vindt dat er sprake is van een ongelijk speelveld. "Gelijke monniken, gelijke kappen. De lokale partijen hebben geld nodig om te professionaliseren, lijsten samen te stellen, mensen op te leiden, dat soort dingen."

Als het aan de SP en de PvdA in de Tweede Kamer ligt, dan krijgen Drentse politieke partijen ook subsidie. Zij dienden een voorstel in om ook subsidie te verstrekken aan lokale partijen. Over dat voorstel wordt binnenkort gestemd.

Minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot heeft gezegd dat, mocht de Tweede Kamer besluiten om ook subsidie toe te kennen aan lokale partijen, dit dan uit dezelfde pot moet komen. "De kans is niet zo groot dat de landelijke partijen daarmee in zullen stemmen", zegt Voerman.

Grotere pot nodig

Volgens Uffels ligt er ook een voorstel om er nog 10 of 11 miljoen euro bovenop te doen. "Dat is om voor iedereen de pijn te verzachten en een meer gelijk speelveld te creëren." Voerman vindt dat de minister gewoon de portemonnee moet trekken: "Er kan best een paar miljoen euro bij voor de lokale partijen."