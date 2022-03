Omwonenden van windmolens Aa en Hunze kunnen geld krijgen uit gebiedsfonds

Inwoners van Aa en Hunze die in de buurt wonen van windpark Drentse Monden en Oostermoer kunnen vanaf 1 april geld krijgen uit een gebiedsfonds. Het geld is onder meer bedoeld voor projecten op het gebied van natuur, landschap, duurzaamheid en sociale cohesie.

Het fonds wordt gevuld met geld van de Rijksoverheid, de provincie Drenthe, de gemeente Aa en Hunze en de initiatiefnemers van het windpark. De overheden storten voor de komende tien jaar gezamenlijk een kleine 2 miljoen euro in het fonds.

Het bedrag dat de initiatiefnemers bijdragen is gekoppeld aan de energieopbrengst van het windpark. Vijftien jaar lang maken de initiatiefnemers 50 eurocent per opgewekt megawattuur over.