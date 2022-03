Hoogeveen past winkeltijden op zondag aan: 'Het is ontzettend ouderwets'

Daarom springen GemeenteBelangen, VVD, PvdA en D66 in de bres voor de ondernemers. Zij willen eind maart een voorstel indienen tijdens de raadsvergadering om de langere openingstijden te handhaven. "We horen weinig negatieve geluiden over langer openblijven, waarom zou het dan niet kunnen", legt Roelof Bisschop van de VVD uit. "Corona is ook nog niet verdwenen. Door verruiming van de winkeltijden kun je mensen goed verspreiden."

Ouderwets

Bisschop zegt regelmatig verhalen te horen van inwoners en ondernemers uit Hoogeveen dat mensen juist naar buurgemeenten gaan waar de tijden ruimer zijn. "Dan zie je toch dat de omzet naar die plekken toegaat. Dat is natuurlijk iets wat je niet wilt", aldus de VVD'er. "Door het voorstel in te dienen proberen we het voor elkaar te krijgen, dat dit niet meer gebeurt."

Plaizier is blij met de steun van de partijen. Volgens hem moet Hoogeveen vooruitkijken en niet weer een aantal stappen terugdoen. "We leven hier in een moderne tijd. In Amsterdam, Rotterdam en Groningen zijn de winkels gewoon open. Gaan wij dan mee met onze tijd of blijven we ons vasthouden aan ouderwetse afspraken."

Juridische onderbouwing

Maar dat lijkt nog niet zou eenvoudig. Volgens Bisschop moet het voorstel goed juridisch onderbouwd worden. "Er is natuurlijk een verordening in Hoogeveen. In 2017 is afgesproken dat winkels op zondag van een tot zes open mogen zijn. De verruiming is door de komst van de coronawet toegestaan. Die wet vervalt per 1 april. Als we de verruiming willen handhaven dan moet je goed kunnen onderbouwen waarom."