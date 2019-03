Werkstraffen voor geweld tegen agressieve vader bij Beiler discotheek

Voor het tackelen en in elkaar slaan van een man uit Assen is een 22-jarige man uit Beilen veroordeeld tot 180 uur werkstraf. Het geweld vond op 10 juni plaats bij discotheek Afslag 30 in Beilen. Het 49-jarige slachtoffer hield er een gebroken sleutelbeen aan over.

Een 24-jarige Beilenaar werd veroordeeld tot 150 uur werkstraf voor zijn aandeel in het geweld.Volgens getuigen was er een massa-gevecht bij de discotheek, die die avond voor de laatste keer open was. Het 49-jarige slachtoffer uit Assen werd belaagd door een groepje van ongeveer zeven jongeren toen hij zijn dochter die nacht kwam halen bij de discotheek.Zij gingen achter hem aan nadat hij een 19-jarige vrouw uit Beilen had geslagen. De vrouw zou eerder op de avond de dochter van de Assenaar hebben mishandeld en toen hij haar kwam ophalen, ging hij verhaal halen. Hij sloeg de Beilense twee keer in het gezicht. De jonge vrouw viel. Op dat tumult kwamen haar plaatsgenoten af.De groep jongeren ging achter de Assenaar aan, tackelde hem en sloegen en trapten op hem in. De 19-jarige vrouw deed ook mee. Het lukte de man met zijn gebroken sleutelbeen de auto in te vluchten. Daar botvierden de jongeren toen hun agressie op. Toch kon de Assenaar met zijn dochter in de auto wegrijden.De politie achterhaalde hem later aan de hand van zijn kenteken. Hij hoefde zich niet bij de rechter te verantwoorden voor het mishandelen van de 19-jarige Beilense. Het Openbaar Ministerie seponeerde die zaak, omdat de man uiteindelijk zelf ook flink werd mishandeld.De 19-jarige Beilense werd zelf wél veroordeeld: zij kreeg 120 uur werkstraf voor geweld tegen de Assenaar en het aan de haren trekken van zijn dochter.De verdachten zeiden vrijdag in de rechtbank dat er in de slotnacht van de discotheek meerdere vechtpartijen plaatsvonden: "Iedereen vocht met iedereen", zei een van hen.De strafzaak tegen een vierde verdachte in deze zaak wordt op een andere dag behandeld.