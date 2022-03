Landelijke Opschoondag: Begin is er in Steenbergerpark

Het Steenbergerpark kan een stuk schoner, vindt IVN Hoogeveen. Daarom haakt ze aan op de Landelijke Opschoondag. Onder die noemer zijn vandaag overal in Nederland opruimacties.

Het hele park vrij van zwerfafval: dat is het doel van de opschoondag in het Steenbergerpark. Vrijwilligers steken de handen uit de mouwen om de bierdoppen, verpakkingen, blikjes en andere rommel weg te halen. Er ligt aardig wat, daarom werd er woensdagmiddag al een opruimrondje gemaakt met kinderen van BSO De Holle Boom. Het is de ideale tijd om het afval te rapen: nog voordat het gras langer wordt en de planten het afval overwoekeren.