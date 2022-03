Nationale Pannenkoekdag zorgt voor blije gezichten op Reestoeverschool

De Reestoeverschool in Meppel staat vandaag in het teken van de Nationale Pannenkoekdag. De leerlingen van de basisschool voor speciaal onderwijs hebben in samenwerking met thuiszorgorganisatie De Nieuwe Zorg Thuis pannenkoeken gebakken voor ouderen. Hiermee wil de organisatie vooral laten weten dat de thuiswonende cliënten niet worden vergeten.

"Wat je vaak ziet is dat het bij verzorgingstehuizen wordt gebracht", vertelt initiatiefnemer Mark van der Veen van De Nieuwe Zorg Thuis. "Ook speelt er een stukje eenzaamheid bij die mensen en daarom hebben wij gezegd dat we pannenkoeken gaan bakken en het bij de mensen thuis brengen."

'Hier leren ze wat van'

In samenwerking met ongeveer zestig leerlingen uit drie groepen zijn een hoop cliënten verrast. Volgens de initiatiefnemer worden niet alleen de ouderen in het zonnetje gezet met deze actie. "De kinderen hier zijn echte doeners en daarom bakken zij een uur met ons mee. Hier leren ze wat van. Zelf mogen ze uiteraard ook een pannenkoek eten."

Leerling Liam is samen met zijn medeklasgenoten druk in de weer in het kooklokaal. "Ik ben pannenkoeken aan het bakken voor de ouderen en ik vind dat heel leuk." Hoewel hij niet gaat helpen met de pannenkoeken rondbrengen, gaat hij er zeker eentje eten.

Bezorgen