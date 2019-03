Vrijwilliger op het Zwiggelterveld: 'Dit is genieten'

De Drentse natuur kan niet zonder vrijwilligers. Daarom zetten we vrijwilligers in het zonnetje. Dit keer nemen we een kijkje bij de vrijwilligers van Staatsbosbeheer die op het Zwiggelterveld werken.

Anita Hitzert steekt samen met zes andere vrijwilligers de handen uit de mouwen: "We doen heel veel opschoonwerk, we zijn nu de grove dennen aan het weghalen, dan wordt het weer een prachtig mooi heideterrein."Een aantal grove dennen blijft staan. Daar is namelijk een oud nestje van een dwergmuis gevonden. Zo heeft het muisje aankomende zomer de mogelijkheid om op het vertrouwde plekje terug te komen.Vrijwilliger Henk Pijpers stuitte op een nest van de rode bosmier. "Ze zitten zich op te warmen in de zon", zegt hij. "Ze brengen de warmte van boven weer in het nest."Annemarie Meijer laat zien dat er al veel werk is verricht is. Ze doet het met enthousiasme: "Dit is gewoon genieten, je hoeft niet naar de sportschool en we hebben een gezellige club mensen."