Leerling slopers slopen school voor eindexamen

De leerling-slopers vormen de eerste lichting die examen doet in deze nieuwe opleiding. In Hoogeveen volgden ze de afgelopen twee jaar één dag in de week theorie voor hun BBL-opleiding Handsloper niveau 2 bij het Alfa-college. De overige vier weekdagen werkten ze bij verschillende sloopbedrijven.Niek Poort is bezig plafondplaten van geperst cementwol los te trekken. Veel van waarde zat er niet meer in het lokaal. "Ik vind het een interessant vak. Je doet het niet zomaar. Je moet goed kijken hoe iets in elkaar zit of vastzit. Want dan kun je het makkelijker los maken."Elke examenkandidaat heeft een eigen lokaal toegewezen dat ze helemaal moeten strippen. Plafondplaten, tl-armaturen, schoolborden, wandtegeltjes, tussenwanden, vloerbedekking: alles moet eraf en eruit om de muren en betonvloeren van het gebouw zo schoon mogelijk op te leveren."Handmatig slopen heet dat", zegt theoriedocent Adriaan Baas van het Alfa-college. De opleiding die hij geeft is nieuw: "De slopersbranche wil van hoog tot laag alle werknemers gecertificeerd hebben. Handslopen is het werk dat jongens doen om een gebouw sloopklaar te maken voordat de grote sloop kan beginnen.""We hebben ervoor gekozen om er een centraal examen van te maken. Normaal gebeurt dat bij het bedrijf, maar nu kan het centraal want we hebben hier elf exact gelijke lokalen. En nu kunnen we ook kijken of iedereen gelijk beoordeeld wordt", zegt de theoriedocent.Bij het praktijkexamen worden de leerling-slopers vooral beoordeeld op veiligheid, maar ook bijvoorbeeld op stof-arm werken en het sorteren van sloopmaterialen. Bruikbare onderdelen worden er uitgehaald. En voor de recycling is het belangrijk de verschillende materiaalsoorten bij elkaar te leggen.Leermeester Ruben Pols van sloopbedrijf Lagemaat uit Heerde: "Het gaat erom goede werkomstandigheden te bieden voor ons personeel. De focus ligt natuurlijk wel op productie, maar belangrijker nog is de werkomgeving en de veiligheid van ons personeel. We willen ongelukken voorkomen. Als je een goede sloper bent, moet je echt wel kennis van zaken hebben. Voor jezelf en ook voor de omgeving."Leerling Bram Schonewille vindt het over het algemeen best zwaar werk. Hij draagt verplicht een helm, oordopjes, een mondkapje en handschoenen. "Het gaat goed, het is best wel even pittig, maar het gaat goed komen." Bram werkt bij Bork Sloopwerken en het vak vindt hij leuk. "Je hebt allerlei klussen op allerlei plekken. Je maakt van alles mee, leuke collega's, ja het bevalt me goed." En bang te zakken voor het examen is hij niet: "Ik ga slagen, zeker weten."