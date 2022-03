As-Soennahmoskee Assen vindt toch onderdak, buiten bidden is niet nodig

Het bestuur van de As-Soennahmoskee in Assen heeft alsnog een tijdelijk onderkomen gevonden waar moskeebezoekers naartoe kunnen voor de gebedsdienst. De moskee gaat vanaf april gebruikmaken van een pand op bedrijventerrein de Lauwers.

Het oude moskeegebouw wordt gesloopt om plaats te maken voor een nieuw gebedshuis. Het bestuur van de moskee was daarom op zoek naar een tijdelijk gebouw. Die zoektocht verliep zeer moeizaam. Geschikte panden waren er nauwelijks in Assen en de huurprijs van ruimtes die wel voldoen, was meestal te hoog.

Buiten bidden

Er leek niets anders op te zitten dan een noodgebouw te plaatsen op het terrein van de huidige moskee aan de Mr. Groen van Prinstererlaan. Geen ideale oplossing, vooral gedurende het drukbezochte vrijdaggebed is er in dat gebouwtje niet genoeg plek voor alle gelovigen. Een deel zou dan buiten moeten bidden.

Dat gebeurde ook al tijdens de coronapandemie. In het verouderde moskeegebouw uit de jaren zestig bleek het niet altijd mogelijk om anderhalve meter afstand te houden tijdens de gebedsdienst. Vrouwen werd daarom al gevraagd niet meer op vrijdag naar de dienst te komen. Voor mannen is het vrijdaggebed verplicht, vrouwen mogen zelf beslissen of ze de dienst bijwonen.

Moskeevoorzitter Mohamed El Mourabit laat weten dat het bestuur het gebouw aan de Lauwers al langer op het oog had. Eerdere onderhandelingen over de prijs liepen stuk, maar volgens El Mourabit bleek de pandeigenaar nu toch bereid om wat korting te geven op de huur.

Verhuizing

Eind maart verhuist de moskee naar het tijdelijke pand aan de Lauwers. Daardoor kan de aannemer volgens het moskeebestuur eerder beginnen met slopen. Het bestuur wilde eerst de Ramadan afwachten, omdat er in die voor moslims heilige maand veel mensen naar de moskee gaan. Nu kan de sloop al tijdens de Ramadan in april van start. El Mourabit: "Ik ben heel blij dat we wat gevonden hebben. Zodra ons oude pand leeg is, kunnen ze beginnen met de sloop",