Sloop oud cafépand Rolderstraat stilgelegd vanwege asbest

De sloopwerkzaamheden aan het voormalige cafépand op de hoek van de Rolderstraat en de Oude Poststraat in Assen zijn stilgelegd. Bij de sloop is meer asbest aangetroffen dan verwacht.

De sloper en de eigenaar van het complex moeten hierdoor eerst een nieuw sloopplan maken, voor ze verder kunnen met de werkzaamheden, meldt de website Assenstad.nl . Daarnaast moet er een vergunning aangevraagd worden om het asbest te verwijderen.In het leegstaande horecapand zat onder meer Feestcafé Tante Trui. De Rolderstraat kende in het verleden veel horecagelegenheden en restaurants en stond de laatste jaren bekend als een straat met veel overlast van rondhangende groepen en drugshandel.Ook is er veel leegstand en rijdt het autoverkeer te hard door de straat. In samenwerking met ondernemers en vastgoedeigenaren is de gemeente bezig met een plan van aanpak voor de straat.Op de plek van het voormalige café komen woningen.