Hoogeveens drietal bestraft voor witwassen en heling

Voor witwassen, heling, mishandeling en vernieling is een 31-jarige man uit Hoogeveen veroordeeld tot een celstraf van een half jaar. Twee plaatsgenoten van 33 en 59-jaar kregen voor alleen witwassen taakstraffen van 60 en 80 uur opgelegd.

De drie kwamen na een woninginbraak in november 2019 bij de politie in beeld. Uit een woning in Dwingeloo werd een kluis met daarin bijna 400.000 euro ontvreemd. De dieven leken van de kluis op te hoogte te zijn, want er waren geen braaksporen. De namen van deze drie Hoogeveners werden genoemd en de politie onderzocht de leefstijl van deze mannen.

Op grote voet

Het viel op dat dit drietal op grote voet leefde, ondanks een uitkering, schulden of bewindvoering. Er werden auto's gekocht of de woning kreeg een complete make-over. Tijdens de verhoren zeiden de mannen dat zij een erfenis hadden gekregen of het geld kwam van familieleden. Zij konden dit niet onderbouwen. Een veroordeling voor de woninginbraak zat er niet in, daarvoor ontbrak het bewijs. Wel het witwassen van illegaal verkregen geld.