Ondernemen in Drenthe: 'We moeten restwarmte van bedrijven in Meppel gebruiken'

Van der Haar is te gast in het TV Drenthe programma 'Ondernemen in Drenthe'. Bedrijven als Ytong en FrieslandCampina produceren veel warmte. De helft van de warmte van Ytong wordt inmiddels gebruikt voor de verwarming van Bad Hesselingen. De rest zou ook gebruikt moeten worden.Van der Haar:"Als je kijkt wat er wordt gebruikt en hoeveel restwarmte er is, dat is best veel. Als je je nu voorstelt dat we de warmte gebruiken om woonwijken te verwarmen. Daar moet flink in geïnvesteerd worden. Daar gaan we nu over praten." Volgens Van der Haar is het ook niet nodig om de warmte weg te geven. "Dat is gewoon ook business. Dat mag wat kosten. We moeten onderzoeken wat allemaal mogelijk is."Volgens Van der Haar is het tijd om een regionaal energiebedrijf op te zetten om dit soort plannen te realiseren. Misschien wel met alle gemeenten rondom Drenthe en netwerkbeheerder Rendo. Het is overigens wel een langdurige kwestie. 2030 misschien wel.Margriet Kroezen van uitzendbureau WieZorgt uit Meppel kan alle vacatures die ze hebben niet invullen. Er is een groot tekort aan werknemers in de gezondheidszorg. "Dagelijks komen er nieuwe vacatures bij. Van arts tot administratief medewerker. De meeste vraag is er naar verzorgenden." WieZorgt heeft zo'n 800 mensen in Nederland aan het werk in de zorg. Kroezen ziet ook dat het invullen van vacatures in delen van Drenthe problematisch is. "In Emmen gaat het moeilijker dan in Assen."Jenny Wijntje uit Emmen heeft een droom. Ze wil een omgangshuis opzetten waar ouders die in een vechtscheiding liggen hun kinderen kunnen ontmoeten. En dat in alle rust. Het plan is klaar en op dit moment wordt gesproken met gemeenten vanwege subsidie. "Als de subsidie er is, dan kan ik starten. Ik wil een pand kunnen huren, zonder dat ik daar een schuld aan over hou. Ik vraag aan de ouders een bijdrage." Als de subsidie rond is, dan zou Wijntje volgende maand ergens in Emmen of Assen kunnen beginnen. "Daar kunnen mensen ook met het openbaar vervoer komen."Ondernemen in Drenthe is te zien op TV Drenthe, na het regionale nieuws. Of online.