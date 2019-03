Band moet stemmers opwarmen voor waterschapsverkiezingen

Ottevanger, die deels opgroeide in Sleen, is lid van de band van waterschap Vechtstromen. Met 'watergetinte' muziek probeert de band kiezers woensdag naar de stembus te krijgen. De band bestaat grotendeels uit medewerkers van het waterschap. Ottevanger is in het dagelijks leven directielid.Met nummers als 'Purple Rain' van Prince en 'Bring me water' van Melissa Etheridge is de link met het waterschap niet ver te zoeken. De band trad op tijdens de weekmarkt van Emmen, waar ook politici flyerden voor de Provinciale Statenverkiezingen.De waterschapsband heeft overigens nog geen naam. Iets met 'water'? "Ja misschien iets met water. Dat zou wel passen!"Vechtstromen is een van de vier waterschappen in Drenthe. Het is verantwoordelijk voor Zuidoost-Drenthe en Twente.