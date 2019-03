Ook mountainbikers komen aan hun trekken op VAM-berg

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport opende het totale fietstracé op de Drentse berg vandaag officieel. Het gedeelte voor wielrenners, dat uit drie delen bestaat, is sinds oktober al open. Het mountainbikegedeelte is net af.Het nieuwe MTB-parcours heeft een minder geëffend pad dan het wielertracé: het bestaat deels uit stenen, er is een vlonderpad van 300 meter lang en ook rijden de mountainbikers over een speciale waterbrug. Het totale parcours is 5 kilometer lang.Voor de zomer komt er echter nog een gedeelte van dezelfde lengte met meer klimwerk bij. Daarbij komt ook een pumptrackbaan voor kinderen.Vanwege de opening werd er ook een VAM Challenge gehouden. Tachtig wielrenners gingen in twee groepen via de klimroute, die al in oktober was geopend, naar boven. Bram Koeweiden en Elke Oude Weernink werden na afloop 'gekroond' tot bergkoning en -koningin van de VAM-Berg.Ook werden vanmiddag de namen van de drie fietsklimroutes op de berg onthuld. Wielrenners beklimmen vanaf vandaag de berg via het RondevanDrenthepad, het Atteropad of het MountVampad. Dat eerste bordje werd onthuld door Ronde van Drenthe-directeur Femmy van Issum en gedeputeerde Henk Jumelet.De bedenker van het 'befietsbaar' maken van de Drentse berg is gedeputeerde en fervent fietser Henk Brink. Hij onthulde samen met minister Bruins de nieuw naam van het pleintje bij het infocentrum De Blinkerd op de top van de berg: De Brink.