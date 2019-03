De VAM-berg is de nieuwste fietsuitdaging in Drenthe (foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

Een feestelijke opening vandaag in Wijster. De VAM-berg is geschikt gemaakt als fietsparcours. Eerder konden wielrenners er al terecht, vanaf vandaag is het ook voor de mountainbikers mogelijk om de 'Col du VAM' te bedwingen.