Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Zaterdag is het Bijenwerkdag. Iedereen die wil, mag komen helpen op verschillende plekken in de provincie, om zo samen ervoor te zorgen dat het de wilde bijen aan niets ontbreekt. Om het aantal nestgelegenheden te vergroten, worden er bijenhotels gebouwd, open zandplekken gecreëerd en steilwandjes aangelegd. Daarnaast worden bloemenmengsels gezaaid en struiken geplant om de voedselvoorziening te verbeteren. Kijk op www.nederlandzoemt.nl of www.nldoet.nl voor alle informatie en om je aan te melden.Weet je nog niet wat je gaat stemmen volgende week? In Coevorden is zaterdag een politieke markt waar je je kunt oriënteren op de verschillende politieke standpunten. Ook kun je er informatie vinden over de waterschapsverkiezingen. Vanaf 10.00 uur, op de Markt in Coevorden.Wie graag de hemel aftuurt naar sterren, kan zijn of haar hart ophalen zaterdag van 14.30 tot 21.30 uur bij het Noordsche Veld bij Norg. Er is eensterrenkijkdag op de parkeerplaats van Staatsbosbeheer bij het nieuwe gebouw aan de Donderseweg, dit in samenwerking met Gerriet Kosters, een enthousiaste sterrenkundige uit Roden. Hij zet een aantal telescopen neer om de sterren goed te kunnen bekijken. Overdag zijn hopelijk uitbarstingen van de zon te zien en ’s avonds de sterren aan het firmament. Bij bewolkt weer is er een lezing over sterren in theehuis De Bosrand om 19.30 uur.Doe je liever iets sportiefs? Doe dan zaterdag mee aan de Kroeg tot Kroegloop, van Ruinen naar Ruinerwold. Deze tocht van 9,5 km is voor het goede doel en begint om 16.00 uur. Dit jaar gaat het geld naar een paard voor De Baander PGM (Paardrijden Gehandicapten Meppel). De tocht is georganiseerd door de loopgroepen van Ruinen en Ruinerwold, meer informatie vind je hier Behoefte aan rust en ontspanning? Ga zondag naar de klankbadmeditatie in wijkgebouw De Dissel in Assen. Jeanet Landman en Marga Haastrecht hebben beide de School voor Sjamanisme doorlopen. Door de klank van klankschalen en andere instrumenten wordt het lichaam aangeraakt en kan het zich ontspannen. Het klankbad is van 11.00 tot 12.30 uur, de prijs is 10 euro.Zondag is het ook Wereldverteldag. In het Vertelcafé in Podium Zuidhaege in Assen wordt hier volop aandacht aan besteed. Het thema van de Wereldverteldag is 'Mythes, legenden en heldenverhalen'. Gastverteller is Stan Fritschy. Stan De Verhalenman is meesterverteller, verteldocent en cultureel ondernemer in en vanuit Zwolle. Hij vertelt al meer dan 25 jaar verhalen aan iedereen die het horen wil. Vaak voor kinderen en vaak over erfgoed. Het begint om 15.00 uur.Ook al je van muziek houdt kun je dit weekend je hart ophalen. Popkoor PUUR (PopUUtRoon) komt op zondag van 15.00 tot 16.30 uur naar de Brinkhof in Norg voor een concert. Een muzikale ode aan de mooiste popsongs omvat een selectie van nieuw en oud in het Nederlands en Engels. Een breed genre aan popmuziek passeert de revue. De entree is 7 euro en dan krijgt u er een kopje koffie of thee bij.