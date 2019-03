Streep door Ronde van Drenthe voor ex-winnares na sleutelbeenbreuk

Morgen wordt de meervoudige Belgisch kampioene geopereerd. De operatie zorgt ervoor dat er voor haar definitief een streep staat door de Ronde van Drenthe, die ze vier jaar geleden won. Vorig jaar werd D'hoore tweede.De 29-jarige renster van Boels-Dolmans ging vanmiddag tijdens de eerste afdaling van de Col du VAM hard onderuit en werd meteen naar het ziekenhuis overgebracht. Behalve de sleutelbeenbreuk heeft ze ook een hersenschudding. D'hoore is volgens haar ploegleider vermoedelijk overvallen door een windvlaag. Van de val zelf herinnert ze zich niks."Dit is moeilijk om te aanvaarden, met al die mooie wedstrijden die eraan zitten te komen", reageerde de meervoudige Belgische kampioene.Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo) won de koers . De Française soleerde na 145 km naar de zege in Dwingeloo. De Nederlandse Amy Pieters (Boels-Dolmans) eindigde op anderhalve minuut als tweede en de Italiaanse Marta Bastianelli kwam als derde over de streep.[tweet: https://twitter.com/JolienDhoore/status/1106624959294648320 tweet: https://twitter.com/E2gink/status/1106584133680156673/photo/1