Groningse brug krijgt tweede leven als fietsbrug over N34 bij Klijndijk

Bij de N34 bij Klijndijk is vanochtend een nieuwe fietsbrug geplaatst. Via die brug kunnen fietsers en wandelaars dan vanaf de Slenerweg de oversteek maken bij de N34.

De nieuwe fietsbrug over de N34 is een Groningse brug die bij Klijndijk een tweede leven krijgt. Bij de plaatsing was de brug daarom ook versierd met zowel een Drentse als een Groningse vlag. De brug lag tientallen jaren geleden als fietsbrug over de A7, werd gedemonteerd en lag daarna jarenlang op een depotterrein van de provincie Groningen in Delfzijl. Inmiddels is de brug volledig gerenoveerd.