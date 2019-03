Stel dat je de baas bent in Drenthe, waar investeer je dan in?

Maar wat zijn die principes voor de zestien partijen die meedoen aan de verkiezing voor Provinciale Staten op 20 maart? Die verschillen per partij uiteraard. GroenLinks wil in acht jaar tijd van Drenthe de groenste provincie van Nederland maken. CDA-lijsttrekker Henk Jumelet legt de nadruk meer op een 'samenleving waarin iedereen ertoe doet'.Vanzelfsprekend kiezen de twee ouderenpartijen, 50PLUS en Senioren Belang, voor punten die belangrijk zijn voor ouderen. Senioren Belang wil gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. 50PLUS gaat voor dorpen en kernen waar ouderen kunnen blijven wonen in levensloopbestendige woningen.Werk en wonen is voor veel partijen belangrijk. Net als 'nieuwe energie' en milieumaatregelen. D66 en de ChristenUnie willen dat graag. Voor de VVD is werk belangrijk, zo zegt lijsttrekker Henk Brink. "Het geld moet ook eerst verdiend worden, voordat je kan investeren."PVV-lijsttrekker Nico Uppelschoten kiest voor de aanval. Hij snapt niet dat er de afgelopen jaren niet is gekozen voor de komst van een Factory Outletcenter bij Assen. "Een schande dat wij geen outlet hebben. En dat gedoe met die ijsbaan in Hoogeveen; ik hoop dat de ijsbaan er komt."De SGP vindt die grote projecten maar niks, zo zegt lijsttrekker Willem van Hartskamp. "Er wordt te vaak en te veel groot geld uitgegeven aan prestigeprojecten. Dat willen we niet. Het grote geld moet naar de 'gewone' Drent."