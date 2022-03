Veerkrachtig DOS’46 strijdend ten onder tegen titelkandidaat Fortuna

KORFBAL- Het duel golfde vanaf minuut één op en neer, maar bij het laatste fluitsignaal moest DOS'46 uit Nijeveen toch zijn meerdere erkennen in koploper Fortuna Delft. Het verloor in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen, met opgeheven hoofd, van de titelkandidaat: 23-26.

Fortuna begon als torenhoge favoriet aan het duel. De gedeelde koploper in de Korfbal League verloor tot nu toe slechts één duel. Twee weken geleden won de ploeg uit Delft nog ruim van DOS'46 met 26-15. DOS kwam toen een helft goed mee, maar zag het kwaliteitsverschil pijnlijk naar voren komen in de tweede helft.

Na rust zagen we hetzelfde spelbeeld als twee weken geleden. Fortuna deed een tandje erbij en nam na rust een ruime voorsprong via Mick Snel en Nick van der Steen: 14-17. Toch toonde DOS meer veerkracht dan twee weken geleden en leverde het tot het laatste fluitsignaal strijd. Toch was het niet genoeg voor de overwinning. Het gat met Fortuna was te groot dat met een 23-26 overwinning van het veld stapte.