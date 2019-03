Zorgen nemen toe voor FC Emmen na pijnlijk verlies in Sittard

Door de nederlaag nemen de zorgen voor FC Emmen toe. De mannen van Dick Lukkien staan nog steeds onder de streep, zien Fortuna Sittard weglopen en moeten afwachten wat de overige concurrenten dit weekend gaan doen.De wedstrijd was nog geen twee minuten onderweg toen het al 1-0 stond. Een corner van de thuisclub werd niet verdedigd door de Drenten en via een carambole vloog de bal in het net. Andrej Lukic was de man die de bal het laatst raakte en dus was het een eigen treffer. FC Emmen vroeg zich nog wel, terecht, af of er geen overtreding werd gemaakt op Cavlan door Fortuna-verdediger Kai Heerings. De VAR bekeek de situatie en zag er geen overtreding in.FC Emmen was ondanks die verkeerde beslissing niet van slag. De mannen van Dick Lukkien voetbalden aardig en kwamen ook wel in de vijandelijke zestien. Een kans op de gelijkmaker kwam ook, maar die werd niet benut door Michael de Leeuw. De aanvallende middenvelder kopte de bal op de lat.In de 18e minuut sloeg Fortuna Sittard opnieuw toe. Een lange bal werd doorgekopt door Novakovic, die het duel van Nick Bakker won, en Lisandro Semedo schoot de bal in de korte hoek langs Kjell Scherpen: 2-0. Het was de tweede keer dat Fortuna Sittard in de buurt van de goal van Emmen kwam en voor de tweede keer met succes.Sven Braken had de spanning weer terug moeten brengen, maar een slechte aanname na een pass van Anco Jansen en een gemiste kopkans voorkwamen dat.In de blessuretijd van de eerste helft werd het drama compleet en weer ging daar een corner aan vooraf. Emmen werkte de bal nog weg, maar niet voor het eerst was de afvallende bal voor de thuisclub. De voorzet vanaf rechts kwam uiteindelijk perfect op het hoofd van Novakovic: 3-0.Met Jafar Arias en Nick Kuipers voor Keziah Veendorp en Andrej Lukic hoopte Emmen na rust op een snelle goal, maar die kwam er niet. Sterker, kansen bleven zelfs uit. Aan de andere kant schoot Mark Diemers, de beste man van het veld, schitterend raak. Maar ditmaal greep de VAR wel in en werd de treffer afgekeurd wegens buitenspel. Tien minuten later was de VAR opnieuw nodig toen Glenn Bijl de ontsnapte Novakovic tegen de grond werkte. Makkelie gaf in eerste instantie geel, maar dankzij de VAR veranderde de kleur in rood.Diep in blessuretijd redde FC Emmen nog de eer. Reuven Niemeijer, de invaller, schoot binnen na een pass van Anco Jansen.Later meer..