Nieuw boek over de Hondsrug, met foto's 'alsof de lucht in brand staat'

Na haar eerdere verschenen boeken die boordevol staan van de mooiste Drentse plaatjes, heeft fotograaf Karin Broekhuijsen iets nieuws op de plank liggen. Dit keer vol met foto's van de Hondsrug, een gebied dat sinds 2015 het predicaat UNESCO Global Geopark heeft gekregen.

Dat natuurschoon van de Hondsrug was voor Broekhuijsen reden om op pad te gaan. Als inwoner van De Kiel ligt het UNESCO-gebied in het achtertuin. Maar ze stapt niet zomaar, zonder plan, de deur uit om de foto's te nemen, vertelt ze in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Vroeg opstaan

"Ik duik het internet op. Zo zoek ik uit hoe laat de zon op komt, want dat is allemaal online te vinden." Bij een goede foto, past namelijk de juiste verlichting. Daarnaast kijkt ze, voordat ze op pad gaat, wat een gebied allemaal te bieden heeft. "Bijvoorbeeld het Balloërveld: dan kijk ik wat er te zien is, zoals loopgraven, tankbanen, karresporen en grafheuvels. Uiteindelijk heb ik dat ook allemaal gefotografeerd daar."

Het boek, met de titel De Hondrug - een machtig gebied, wordt op 1 april gepresenteerd. Uitgeverij is Koninkijke van Gorcum. Naast de foto's van Broekhuijsen, zit er begeleidende tekst bij van schrijver Bertus Boivin. Het is een werk geweest waar de nodige tijd, en werk in is gestopt. Zo stond Broekhuijsen regelmatig om 04.00 uur in de ochtend op, om op 05.00 uur alweer in de buitenlucht te zijn.

Zo vroeg uit de veren is misschien erg ongebruikelijk, maar voor Broekhuijsen zijn dat juist geen opofferingen. "Het is dan heerlijk stil", houdt ze van de rust van de Hondsrug. "Het enige wat je hoort zijn vogeltjes, en je komt niemand tegen." Het meest geniet ze van Strubben Kniphorstbosch, een gebied vol met hunebedden, grafheuvels en karresporen. Het gaat om het grootste archeologische rijksmonument van Nederland. Ook bewondert ze het Balloërveld, een voormalig oefenterrein van Defensie.