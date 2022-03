Trainer Lesley de Jonge verruilt Sudosa voor zijn droomwerk in Azië

VOLLEYBAL - "We verkopen alles in Nederland, zonder enige idee óf en wanneer we terugkomen". Coach Lesley de Jonge van de dames van Sudosa-Desto vertrekt aan het einde van dit seizoen. Hij emigreert naar Indonesië, waar hij voor zijn volleybalstichting 'Let's keep the ball flying' aan de slag gaat.

De carrièreswitch van De Jonge lijkt een verrassing, omdat de dames van Sudosa-Desto een topseizoen beleven. Ondanks dat de vrouwen door corona geen officieel kampioen kunnen worden, is de kans op promotie naar de eredivisie nog steeds aanzienlijk. De Jonge weet echter al twee jaar dat hij naar Azië zou vertrekken: "Mijn ervaringen in Nepal van twee jaar geleden hebben mijn ambities volledig op de kop gegooid."

Zilveren medaille op de South Asian Games

Enkele jaren geleden werd Lesley de Jonge aangesteld als bondscoach in Nepal voor het vrouwenteam. "Toen wilde ik nog de allerbeste volleybalcoach van de wereld worden". Na zijn periode in Nepal zijn de ambities 180 graden gedraaid: "Mijn zilveren medaille van de South Asian Games heb ik weggegeven aan de vrouw die de speelhal schoonmaakt. Dat gaf mij een beter gevoel dan elke overwinning of titel die ik ooit heb behaald."

Daarom heeft Lesley de Jonge in 2020 de stichting Let's keep the ball flying opgericht. Met deze stichting wil De Jonge volleybal gebruiken om iets te betekenen voor ontwikkelingsgebieden. Sinds de oprichting zijn er al een aantal grote namen in het volleybal de samenwerking aangegaan met de stichting. Zo doneert de oud-bondscoach van de Nederlandse vrouwen, Giovanni Guidetti, één procent van zijn salaris aan de stichting.

'Ik kan de cirkel niet rondmaken in mijn Westerse leven'

Begin maart besloot de Nederlandse volleybalbond dat, door de impact van corona, volleybalclubs geen kampioen kunnen worden dit jaar. "De teleurstelling is nog steeds enorm", vertelt De Jonge over dat besluit. Als kleine jongen werd hij groot bij de club uit Assen. "Een kampioenschap als afsluiting was een geweldig afscheid geweest, maar ik verwacht wel dat de club gaat promoveren naar de eredivisie". Sudosa-Desto heeft een plan ingediend bij de bond, waardoor ze alsnog in aanmerking komen voor promotie. Begin april horen de Assenaren of ze volgend jaar in de eredivisie spelen.

'Het proces in belangrijker dan het resultaat'

"De kracht van Sudosa-Desto zit hem in de grootte van de vereniging. Wanneer de organisatie zich blijft focussen op de lange termijn, denk ik dat de dames een belangrijke speler kunnen worden in de eredivisie", aldus De Jonge. Hij is ontzettend trots op de prestaties van zijn team in de afgelopen twee jaar. "Ik ben super dankbaar dat ze mij deze kans hebben gegeven en dat ik alle mensen van Sudosa-Desto weer heb kunnen zien".

Vanavond de kraker tegen Donitas