Dick Lukkien: Als je zo verdedigt heb je boven de streep niets te zoeken

Zorgen nemen toe voor FC Emmen na pijnlijk verlies in Sittard

Misschien moeten we bij een corner of vrije bal niet meer zone dekken, maar gewoon een lange speler bij een lange tegenstander en een kleine bij een kleine. Glenn Bijl, speler FC Emmen

ik wilde met de wissels ook een signaal geven naar Veendorp en Lukic dat ik hun manier van ingrijpen niet goed genoeg vond. Of zij dan de slechtste verdedigers waren gisteravond? Nee, ze waren alle vijf niet goed. Dick Lukkien, trainer FC Emmen

Wie was de beste Emmen-speler in Sittard?

"Als je zo verdedigt dan heb je boven de degradatiestreep ook niets te zoeken", aldus FC Emmen-trainer Dick Lukkien.Het ging al mis in de tweede minuut bij een veel te gemakkelijk weggeven corner. De hoekschop werd hoog voorgegeven bij de tweede paal, waar de bal simpel kon worden teruggelegd met het hoofd en worden binnengewerkt via Mac-Intosch en Emmen-verdediger Lukic.Glenn Bijl legt uit wat er bij die corner allemaal mis ging. "Het was hetzelfde als tegen Heracles. Ook Fortuna Sittard heeft ons kennelijk goed geanalyseerd en gezien dat er bij een corner ruimte ligt bij ons achterin. We verdedigen in zone en dat blijkt geen succes. Misschien moeten we bij een corner of vrije bal niet meer zone dekken, maar gewoon een lange speler bij een lange tegenstander en een kleine bij een kleine."De vleugelverdediger vervolgt: "Toch dat het een ongeldige goal is. Cavlan wordt op de doellijn gewoon aangevallen door een speler die met de knieën naar voren gaat."Na die openingstreffer brak volgens Lukkien een sterke fase van Emmen aan. "We speelden Fortuna van het kastje naar de muur, kopten op de lat en het was dus wachten op de gelijkmaker. Maar bij voetbal hoort ook verdedigen en de tweede keer dat zij richting onze zestien gaan is het weer raak. Daar gaat Nick Bakker halfslachtig het kopduel aan en is Lukic te laat om de lopende man te verdedigen."Ook bij de derde treffer ging er volgens Lukkien van alles fout. "In eerste instantie staan we aan onze rechterkant gewoon met de rug naar de bal, waar dan een corner uitkomt. Vervolgens kunnen we na de afgeslagen corner nog een keer ingrijpen, doen we dat weer niet en dan laten we Novakovic in het midden voor de goal helemaal vrij staan. En hoe je dat dan moet noemen: soft, niet alert of halfbakken... tja, zeg het maar."Lukkien wisselde in de rust Keziah Veendorp en Andrej Lukic en bracht Nick Kuipers en Jafar Arias. "Het inbrengen van een extra spits heeft natuurlijk met het feit dat we hoopten om terug te komen in de wedstrijd, maar ik wilde met de wissels ook een signaal geven naar Veendorp en Lukic dat ik hun manier van ingrijpen niet goed genoeg vond. Of zij dan de slechtste verdedigers waren gisteravond? Nee, ze waren alle vijf niet goed."