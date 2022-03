Linkerrijtje in zicht voor ACV na overwinning op Ter Leede

Vorige week pakte ACV de eerste overwinning van het kalenderjaar. Deze vorm wisten ze mee te nemen naar Sassenheim, waar ze de nummer 8 van de competitie troffen. De opening van de wedstrijd was voor ACV. Een schot van Steyn Strijker werd nog net over de lat getikt, maar in de negende minuut was het wel raak voor ploeg van trainer Fred de Boer. Mark Jagt schoot van net buiten het strafschopgebied raak. In het vervolg van de eerste helft pakte Ter Leede het initiatief. Door een sterk optreden van ACV-keeper Ben Wormmeester wist de ploeg uit Sassenheim de gelijkmaker niet te maken.

"Het niveau in deze competitie ligt zo dicht bij elkaar. Het valt nu twee keer op rij net onze kant op, waardoor we in twee weken zes punten pakken", aldus Fred de Boer. Het belangrijkste doel van De Boer blijft in eerste instantie het voorkomen van degradatie: "We moeten ons eerst veilig spelen. Als de resultaten zo positief blijven, dan zien we later wel waar dat kan eindigen".