Politie rijdt maandag met 66 km/u over de A28

Maandagmorgen verzamelen agenten zich bij het politiekantoor aan de Schweitzerlaan in Groningen, meldt RTV Noord.Om 7.00 uur rijden ze in politieauto's met een snelheid van 66 kilometer per uur over de A28 richting Hoogeveen. Daar worden ze afgelost door agenten van andere korpsen. De stoet met politiewagens eindigt uiteindelijk in Den Haag.Maandag wordt ook in verschillende andere sectoren actie gevoerd voor een beter pensioen. Bij de NS rijden maandagochtend minder treinen door een werkonderbreking van 66 minuten.