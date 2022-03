Moeizame weg van Syrische statushouder te zien in 'herkenbare' film ZAYN

Kern van het verhaal

Het verhaal gaat namelijk om een Syrische statushouder die net als veel Nederlanders woont en werkt in het land, maar tegen meerdere barrières aanloopt. Daardoor ontstaat een worsteling met hemzelf, onder meer vanwege een onoverbrugbare taalbarrière. "Het is alsof je naar een ander land gaat om je te vestigen, dan moet je aan dingen werken, maar word je ook door andere ogen aangekeken", probeert Hellenthal een vergelijkbare situatie te schetsen.

De directe aanleiding voor het maken van de film is het Syrische vluchtelingenkoor New Life Choir in Groningen. Toen Hellenthal de groep zag, wilde hij daar 'iets mee doen'. Vier jaar later kwam een samenwerking echt van de grond, want het koor kreeg een plekje in ZAYN. De muzikanten hebben een rol in de film, onder meer in het verzorgen van de muziek. Hellenthal denkt dat hun aandeel zeker van meerwaarde is geweest. "Ze hadden de film nog niet helemaal gezien, maar waren na afloop van de première ontdaan omdat ze veel herkennen in het verhaal."

ZAYN opgenomen in Assen en Rolde

ZAYN is opgenomen op meerdere locaties in Assen en Rolde. De meerderheid van de opnames was in de provinciehoofdstad. Dat ging best gemakkelijk, zegt Hellenthal achteraf. "In Drenthe kun je echt mensen vinden voor een film, locaties als scholen en kantines werden beschikbaar gesteld. Veel herkenbaarheid uit de regio is dan ook belangrijk", zegt de filmmaker. "Het was een grote groep vrijwilligers die naar Assen en Rolde kwam, echt een team effort. Hartstikke tof."

De vorige speelfilm van Hellenthal, die gaat over de worsteling van de 14-jarige Drentse transgender Alex, werd overladen met prijzen. De filmmaker tast nog in het duister of ZAYN ook zo succesvol wordt. "Maar hij kan heel ver komen." Volgens de Assenaar is zijn nieuwe werk vooral geschikt voor kinderen in hun puberfase. "We leven in een turbulente wereld, dat krijgt die generatie mee." ZAYN kan daarom de discussie over die thema's aanboren, tot nadenken zetten en daarmee een 'eyeopener' zijn, denkt Hellenthal.