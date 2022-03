FC Emmen profiteert simpel en zakelijk van misstap concurrenten

VOETBAL - Reda Kharchouch deed zijn uiterste best om er een moeizame middag van te maken tegen VVV in Venlo. De spits miste in de eerste helft een penalty en een opgelegde kans, maar uiteindelijk zorgden topschutter Rui Mendes en invaller Azzeddine Toufiqui voor een nieuwe Drentse driepunter: 0-2.

Door de zege profiteerde de ploeg van trainer Dick Lukkien optimaal van de misstap die de concurrentie maakte. FC Volendam, Excelsior en FC Eindhoven speelden gisteravond gelijk. FC Emmen heeft nu 67 punten uit 31 duels. FC Volendam volgt op drie punten en de ploeg die net buiten directe promotie valt, Excelsior, staat op 59.

Penalty

De wedstrijd begon sensationeel met twee ploegen die vol op de aanval speelden. Eerst kreeg VVV een mogelijkheid via Roemer en in de tegenaanval ging de bal (na twee minuten) al op de stip na een overtreding van Tobias Paschonik op Jasin-Amin Assehnoun. Kharchouch ging achter de bal staan, maar schoot de bal hopeloos over de goal van Delano van Crooij. Daarna kroop Emmen door het oog van de naald toen Kees de Boer ineens voor Michael Brouwer opdook. De middenvelder leek te scoren, maar schoot via de buitenkant van de paal naast.

Na die heerlijke beginfase kreeg meer en meer initiatief. De Drentse formatie, dat speelde zonder Jeroen Veldmate en Ole Romeny (voor hen speelden Arnaud Luzayadio en Peter van Ooijen), was echter slordig in de buurt van de vijandelijke zestien. Toch kreeg Emmen nog wel een megakans op de openingstreffer vlak voor rust. Kharchouch kwam, na een schitterende dieptepass van Assehnoun, oog in oog met Van Crooij maar weer wist Kharchouch het net niet te vinden.

Mendes

Halverwege de tweede helft kreeg FC Emmen VVV dan toch op de knieën. Mendes reageerde goed op de dieptepass van Jari Vlak en profiteerde van de glijpartij van Sem Dirks. De topscorer van FC Emmen schoot vervolgens beheerst binnen (0-1). Het betekende voor de Portugese aanvaller zijn tiende van het seizoen.

Toufiqui