Syrische Vrouwengroep Emmen wint Verdraagzaamheidsprijs

De Syrische Vrouwengroep Emmen heeft de verkiezing van Ambassade van de Verdraagzaamheid gewonnen. Dat laat Ali Zingstra weten, die nauw betrokken is in de organisatie.

"We hadden op de prijs gehoopt, maar het niet verwacht", is Zingstra enthousiast. Na de bekendmaking heeft de groep het succes gevierd met een uitbundige dans, zoals het de mensen kenmerkt. "Heel laagdrempelig. Syriërs zijn open, maken gemakkelijk contact, terwijl mensen uit andere landen toch meer op zichzelf zijn." Naast de eer krijgt de Syrische Vrouwengroep duizend euro, te besteden aan een nieuw project.

De Vrouwengroep bestaat uit een divers gezelschap, met vrouwen die naast Syrië afkomstig zijn uit nog enkele landen. Ook de nationaliteiten van Jemen, Egypte en Irak zijn namelijk vertegenwoordigd. De leden organiseren allerlei activiteiten in Emmen en omgeving om culturen met elkaar te verbinden. Zo wordt gewerkt aan 'Orange Emmen', waarmee actie wordt gevoerd tegen geweld tegenover vrouwen. Het komt voort uit de campagne 'Orange the World'. Daarnaast koken de vrouwen voor de Emmenaar die graag aanschuift, met het doel om contacten te maken en daarmee de integratie te bevorderen.

Naast de Drentse kanshebber, waren er nog elf andere genomineerden. Elke provincie was daarmee vertegenwoordigd. Zo stond een multicultureel kookboek in het Friese Sneek ook op de lijst van kanshebbers. Volgens Zingstra heeft het allemaal de intentie om te verbinden, te ontmoeten en dat met wederzijds respect voor elkaar. "Wij konden ons er ook in herkennen", zegt ze over de andere nominaties.