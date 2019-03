Meer dan de helft van de Drentse kiezers is 50 jaar of ouder

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.In de gemeente Westerveld is het percentage kiesgerechtigden van 50 jaar of ouder met 63,9 procent het hoogst. In de gemeente Meppel is dat het laagst: 52 procent.Ook landelijk zijn iets meer dan de helft van de kiesgerechtigden 50 jaar of ouder. In de gemeente Utrecht is het aandeel 50-plussers onder de kiesgerechtigden met 32,8 procent het laagst. In Noord-Nederland is dat Groningen met 39,1 procent.Kijk op het kaartje hieronder welk percentage van de kiezers in jouw gemeente 50 jaar of ouder is