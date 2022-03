Dick Lukkien en FC Emmen in zetel: 'Dit mogen we niet weggeven'

FC Emmen-trainer Dick Lukkien stond na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen VVV-Venlo (0-2) tevreden tegenover de camera van RTV Drenthe.

Hij beleefde een droomweekend: "Absoluut! Ik heb ook tegen mijn spelers gezegd dat we de concurrenten vanavond niet een tik kunnen uitdelen, maar een enorme klap. En dat hebben we gedaan, al speelden we niet goed."

Niet agressief genoeg

Daarmee doelde Lukkien op de eerste helft, waarin FC Emmen nogal wat steken liet vallen in balbezit. Met name in aanvallend opzicht: "We maakten de verkeerde keuzes en waren niet agressief genoeg richting het doel van VVV-Venlo. Bovendien lieten we grote kansen op een voorsprong liggen."

Over de tweede helft, waarin FC Emmen twee keer scoorde, was hij beter te spreken. "Gezien de kansenverhoudingen in de tweede helft is 0-2 nog een magere afspiegeling", volgens de trainer.

'Dit mogen we niet meer weggeven'

FC Emmen zit dankzij de winst in een zetel als het gaat om promotie naar de eredivisie. Concurrenten FC Volendam, FC Eindhoven en Excelsior speelden gisteren al gelijk en dus is de voorsprong op plek drie (Excelsior) al acht punten.