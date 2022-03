Verdachte verwondt twee politieagenten tijdens aanhouding in Assen

Tijdens een arrestatie van iemand die mogelijk vernielingen pleegde in een horecabedrijf in Assen, zijn vandaag twee politieagenten lichtgewond geraakt. Om de agressieveling onder controle te krijgen, werd uiteindelijk een stroomstootwapen gebruikt, meldt de politie Noord-Drenthe op Facebook.

De agenten kwamen in actie na een melding over een vernieling in een horecapand. Toen zij een verdachte wilden aanspreken, begon diegene zich te verzetten en gewelddadig te worden. Hij verwondde twee agenten, en ging onophoudelijk door met zijn gewelddadige gedrag. Om de verdachte onder controle te krijgen, zagen de agenten geen andere optie dan een stroomstootwapen in te zetten. Daarna bleef de verdachte volgens de politie door met het vertonen van agressief gedrag, ook al had 'ie handboeien om.