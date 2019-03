Drenthe Toen #28: Markante koopvrouw Wemelie en RONO-coryfee op tjak in Emmen

'Hest nog wat neudig?' Dat is de titel van een boek over Wemeltje Kruit, geschreven door haar kleindochter Femke Borcheld. In Gasselte en omstreken was haar oma een bekende verschijning op haar fiets met al haar handelswaar, en die stalde ze dan uit bij mensen op de stoep of in de hal. Verder stappen we in de bedrijfsbus van Bertus ten Caat, voor een ritje met nostalgische inslag: wat verdween er door de jaren heen allemaal voor moois uit Hollandscheveld? Dieren- en Drenthe-kenner Henk Luning vertelt over vissen en waar ze zoal voorkwamen. In het archief horen we hoe RONO-coryfee Hitjo Douwe Schuth de toerist uithangt in Drenthe.

2.02 - Femke Borcheld vertelt over het boekje 'Hest nog wat neudig?', dat ze schreef over haar oma Wemeltje Kruit. Het boek verschijnt 29 maart. Wemelie, zoals ze ook wel werd genoemd, was een koopvrouw en markant dorpsfiguur in Gasselte.10.08 - In aflevering drie van de serie 'Bertus Weemoed' aandacht voor zaken die zijn verdwenen uit Hollandscheveld. Hobbyhistoricus Bertus ten Caat neemt ons mee naar de jaren '50 en '60, waarin er veel werd gedempt en gesloopt in zijn dorp.16.00 - In de rubriek 'Old Neis' spit Aaldert Oosterhuis oude kranten door. Het brengt ons onder meer terug naar 1935, toen in Elsloo het eerste kalf werd geboren uit een kunstmatig bevruchte koe.21.20 - Het is 1975 en de RONO maakt, gepresenteerd door Geesje Been, een tournee door toeristisch Drenthe. Hitjo D. Schut gaat 'op tjak' en zoekt uit wat er zoal te beleven is in de provincie. Dit keer is hij in Emmen.23.45 - Hoe lang wordt er al gevist in Drentse wateren? Een echte visserijcultuur was er niet. Maar de visvangst was voor inwoners van Drenthe niet onbelangrijk. Drenthe-kenner Henk Luning vertelt erover.29.25 - We sluiten de uitzending zoals altijd af met een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer, verteld door Robbert Oosting.Femke Borcheld - schrijfster boek 'Hest nog wat neudig?'Bertus ten Caat - hobbyhistoricus in HollandscheveldHenk Luning - amateurhistoricusSophie TimmerDe podcast van Drenthe Toen is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.We zijn ook te vinden op onder meer Pocket Casts TuneIn en Podbean Genoten van Drenthe Toen? Abonneer je ook op onze Drenthe Sportcast over de (amateur)sport in Drenthe, en op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Tot slot hebben we DrentheDoc waarin we mooie (oude) radioreportages en -documentaires opnieuw beschikbaar maken, maar nu als podcast.