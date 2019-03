Stop in Assen kost twee minuten, snellere treinen compenseren dat

Bij een eerdere test zonder stop deed de trein Groningen - Den Haag er 2 uur en 22 minuten over, omgerekend zou dat dan nu maximaal 2 uur en 25 minuten zijn.NS en de noordelijke overheden willen snellere treinverbindingen over bestaand spoor met de Randstad . Eerst alleen een snelle intercity in de spits, dan standaard een kwartier korter en binnen tien jaar een half uur korter. Nu doet de intercity er vaak 2 uur en 33, oplopend tot 2 uur en 40 minuten over, afhankelijk van het moment waarop je reist.Gedeputeerde Henk Brink was gisteravond ook mee en hij herhaalde het nog maar eens: "De Provincie Drenthe en gemeente Assen willen per se dat de NS ook in Drenthe een stop maakt met de snellere trein. Het is voor beide overheden ondenkbaar dat je een hele provincie overslaat met een snellere treinverbinding naar de Randstad." De NS wilde aanvankelijk met een snelle intercity in één ruk naar Groningen doorstomen, wat ook de stad Groningen wilde. Maar na protest vanuit Drenthe besloot de NS tot een tweede proef.Het is lastig vergelijken, omdat de tests zijn uitgevoerd met verschillende treinstellen. De eerste test werd uitgevoerd met een lange trein met TRAXX-locomotieven, deze test met de nieuwe sprinter (SNG). Die sprinter trekt sneller op en remt sneller af. Om het even te vergelijken kijken we alleen naar het stuk Groningen - Zwolle:- Reistijd huidige intercity inclusief stop in Assen: 58 minuten,- Eerste test met TRAXX-locomotief zonder stop in Assen: 54 minuten,- Tweede test met sprinter mét stop in Assen: 55 minuten.De stop in Assen kost dan wel twee of drie minuten, maar de nieuwe sprinter rijdt dat verlies deels weer weg. Vergeleken met de TRAXX-test is het één minuut langer, vergeleken met de huidige intercitytreinen is de rit met de stop in Assen drie minuten korter. Natuurlijk gaat NS een mogelijke snelle intercity naar de Randstad niet met sprinters rijden, maar NS weet al dat de nieuwe intercity's die nu gebouwd worden ook sneller kunnen optrekken en afremmen.Bovendien reed de eerste testtrein het stuk Groningen - Almere drie minuten sneller dan gedacht. NS heeft dat natuurlijk al een paar keer geprobeerd en ook dan blijkt de trein op het stuk tot Almere soortgelijke tijdwinst te halen. Dus ruimte voor een stop in Assen is het argument van provincie en gemeente.De NS noemt de test met stop in Assen geslaagd, maar er moet nog worden geëvalueerd. Of er straks ook echt een snellere spits-intercity in de dienstregeling wordt opgenomen tussen het Noorden en de Randstad, met of zonder tussenstop in Assen, hangt af van alle testresultaten en het overleg van de noordelijke spoortafel.Want de proeven tot nu toe zijn gehouden in de diepe nacht of late avond, als er weinig ander treinverkeer in de weg zit. NS kan nog niet zeggen of er ook spitstesten komen. En of Assen een stop krijgt in zo'n snellere intercity gaat ook aan diezelfde spoortafel uitgevochten worden.Momenteel kan een kwartier korter alleen gehaald worden als een intercity op zo min mogelijk stations stopt. En 160 in plaats van 140 rijdt op de Hanzelijn tussen Zwolle en Lelystad. In de Randstad is het spoor zo vol, daar valt geen winst te behalen.Voor verdere versnellingen zijn grote aanpassingen aan het spoor en snellere treinen nodig. Die treinen zijn besteld en stromen vanaf 2022 in. Maar dan zijn de spooraanpassingen er nog niet , en die kosten miljoenen. De lobby naar Den Haag is opgestart . Het noorden wil vanaf 2030 dat het echt een half uur korter is.De tweede proefrit die de NS gisteravond reed was met de nieuwe sprinter. Deze nieuwe trein gaat vanaf morgen ook rijden op de trajecten Groningen - Zwolle - Meppel - Leeuwarden. Volgende week bij RTV Drenthe een reportage over de nieuwe trein. De eerste indruk: transparante, open trein met overal stopcontacten, usb en wifi. En uitstekend toegankelijk voor mensen in een rolstoel of met een rollator: de instap is gelijkvloers. Maar het rij,- en zitcomfort haalt het niet bij de huidige treinen die nu in Drenthe als stoptrein rijden: de Koplopers.