Natuur of landbouw? Een combinatie is het beste volgens politiek Drenthe

De lijsttrekkers die meedoen aan de provinciale politiek willen in meerderheid meer samenwerking tussen de partijen. De landbouw zou ook een grotere rol moeten spelen in het onderhoud van natuur.Natuurlijk zijn er verschillen. De Partij voor de Dieren doet mee met de verkiezingen. Tot op heden zijn ze niet vertegenwoordigd in Provinciale Staten. Lijsttrekker Thea Potharst: "Wat wij graag willen is uitbreiding van natuur en omschakeling van intensieve landbouw naar meer lokale landbouw. En dan met name gericht op plantaardige eiwitteelt".De PvdA vindt de landbouw belangrijk, maar ook gaan voor een meer 'duurzame landbouw'. GroenLinks wil van Drenthe binnen acht jaar de groenste provincie van Nederland maken.Lijsttrekker Frank Duut van 50PLUS roept de twee op om meer met elkaar samen te werken. "De landbouw wil wel duurzamer. De milieubeweging wil wel eens te snel en te scherp. Daar bereik je niets mee. Goed met elkaar in gesprek. En als de provincie daarin moet bemiddelen dan zie ik daar een taak weggelegd voor de provincie."Het CDA en de VVD zijn van oudsher partijen die de landbouw een warm hart toedragen. "Landbouw en natuur samen", zegt lijsttrekker Henk Jumelet van het CDA. De VVD vindt dat de landbouw ruimte moet hebben om zich aan te passen aan de huidige tijd.De OPD vindt dat de landbouw een pas op de plaats moet maken. Lijsttrekker Ko Vester: "Als ik denk aan de vele bestrijdingsmiddelen die in het grondwater en onze beekdalen komen, dan denk ik dat we meer accent moeten leggen op natuur."Alle veertien lijsttrekkers geven hun mening in de video. Alleen Forum voor Democratie en DENK doen niet mee. Zij laten zich nergens in de provincie zien. Dinsdag is er op TV Drenthe een debat tussen de lijsttrekkers.