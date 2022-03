'Houd meer rekening met vrouwen en minderheden bij coalitieakkoord'

Dat stellen Stichting Aletta Jacobs Noord-Nederland en Kennisinstituut Atria voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. In een brief aan de gemeenten wijzen ze erop dat de gemeentebesturen geen goede representatie zijn van de inwoners die zij vertegenwoordigen. Volgens hen was 20 procent van de wethouders in Drenthe vrouw. In Groningen was dat 27 procent, in Friesland 28 procent.