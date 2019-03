College van Gedeputeerde Staten wil met elkaar verder

De lijsttrekkers Henkt Brink (VVD), Cees Bijl (PvdA), Henk Jumelet (CDA) en Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) verklaarden dat in het RTV Drenthe-programma Cassata, waar ze vanmiddag te gast waren.Volgens Henk Brink kunnen ze het goed met elkaar vinden. "Dat is ook noodzakelijk, want je moet moeilijke keuzes maken en dan is het goed dat je mekaar kent en elkaar wat gunt. We hebben veel gerealiseerd van wat we beloofd hebben"Cees Bijl denkt er net zo over. "Ik heb zeer plezierig gewerkt met de collega's en er is geen enkele reden op basis van de afgelopen vier jaar om ook niet de komende vier jaar met deze partijen samen te werken. Maar we staan open voor samenwerking met iedereen."En ook Henk Jumelet is tevreden over de afgelopen vier jaar: "Deze periode is het CDA weer aangesloten en ik heb het ervaren als een goede samenwerking. En ik denk denk dat de mensen in Drenthe hebben gemerkt dat het een ander college is geweest dan in voorgaande jaren."Tjisse Stelpstra benadrukt de collegialiteit. "Het gaat om inhoud en ik kijk terug op vier waardevolle jaren waar we gekeken hebben hoe je elkaar verder kunt helpen. Niet zozeer de verschillen uitvergroten. Het is collegialiteit maar ook een bestuursvorm waarin je zegt laten we kijken hoe we met z'n vieren Drenthe verder kunnen helpen."