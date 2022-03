Motorrijders gaan weer de weg op: 'Extra opletten om ongelukken te voorkomen'

Het onmiskenbare geronk van een aantal Harley-Davidsons klinkt over de Brink in Zuidlaren. Motorclub De Meerrieders heeft zijn leden opgetrommeld om een toertochtje te maken door de omgeving. Ze hebben er zin in, want het is de eerste rit van het jaar.

"Eigenlijk word ik al in november een beetje zenuwachtig", zegt Ronald Offringa. "Maar zodra het eind maart is dan wil iedereen weer opstappen. Vandaag gaan we dat voor het eerst dit seizoen weer doen."

Motorrijden is populair. Met name in coronatijd schaften meer mensen een motorfiets aan. Volgens cijfers van BOVAG was het aantal nieuw verkochte motorfietsen in de eerste helft van 2021 niet zo hoog sinds 2009. Volgens Offringa is dat wel te begrijpen. "Het is vooral heel gezellig en gemoedelijk", vertelt hij. "We zijn ook geen hardrijders, we rijden op een toeristische snelheid. Je bent veel intenser bezig met je omgeving en met het weer. In de auto gaat dat toch voornamelijk langs je heen."

Stipje op de radar

Maar de hobby heeft een keerzijde, want in deze tijd van het jaar gebeuren er ook vaker ongelukken. Volgens de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging ligt dat onder meer aan het feit dat andere weggebruikers de motorrijders niet gewend zijn. "Een motorrijder is maar een klein stipje op de radar vergelijkbaar met groter verkeer", legt Arjan Everink uit. Hij is Hoofd Verkeer en Opleiding bij de KNMV. "Het helpt ook niet dat er in de winterperiode nauwelijks motorrijders op de weg zijn. Het is weer wennen."