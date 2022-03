De Week van Drenthe: Lokale partijen winnen bij verkiezingen

Drenthe stond deze week in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. De lokale partijen kwamen daarbij als winnaar uit de bus. In elke Drentse gemeente werd een lokale partij de grootste.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, in 2018, was in tien gemeenten een lokale partij de grootste. In Assen werd toen ChristenUnie nog de grootste partij, maar deze keer is dat stadspartij PLOP. In Midden-Drenthe heeft Gemeentebelangen - BBBondgenoot het stokje als nummer één overgenomen van de PvdA.

In Emmen stijgt Wakker Emmen als grootste partij van 11 naar 15 zetels. Mark Woltman, nummer 7 op de lijst van die lokale partij, heeft een euforisch gevoel na de verkiezingsuitslag. Niet alleen vanwege de zetelwinst, maar ook omdat het betekent dat hij samen met zijn vader in de raad komt.

Roelof Woltman volbracht al twee termijnen in de Emmer gemeenteraad en vindt het mooi dat zijn zoon nu in zijn voetsporen treedt. "Het komt niet zo vaak voor denk ik. Het is vaak zo dat de een de ander opvolgt, maar in dit geval is het samen optrekken."

Opvang vluchtelingen

Een verzekeringskantoor, een kerkgebouwen een stalhouderij. Deze week werden in onze provincie de meest uiteenlopende locaties geschikt gemaakt om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. In Beilen zijn vrijwilligers al de hele week bezig in het pand van het voormalige dokter Nassaucollege. "Er komt best nog veel bij kijken. Want je moet mensen op een goede manier kunnen opvangen", zegt Roelof Engbers van de gemeente Midden-Drenthe.

Herzlich Wilkommen