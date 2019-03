Dit zijn morgen 'onze mannen' in de Ronde van Drenthe

"Het slechte keer kwam te vroeg deze week, maar morgen zal het ook niet makkelijk worden. Lekker!", zegt Reinders. "Ik heb liever tussen de 15 en 20 graden en droog", vult Koster lachend aan. Hij verdedigt dit seizoen de kleuren van het Alecto Cycling Team. Maar zo makkelijk zal het niet worden.Koster werd in 2017 Nederlands kampioen bij de Junioren. Vorig jaar finishte hij als tweede bij de Ronde van Vlaanderen voor junioren onder slechte omstandigheden. "Ik kan het wel. Maar ik zie er ook wel een beetje tegenop. In de Ster van Zwolle en de Ronde van Groningen reed ik goed van voren. Ik ben benieuwd of ik het hier, op dit niveau ook kan", zegt Koster.Reinders ging begin vorige maand nog hard onderuit tijdens een koers op Mallorca. Een gebroken neus en twintig hechtingen op z'n kin en lip waren het gevolg. Maar hij liet met de achtste plaats in Le Samyn alweer zien goed in orde te zijn. Hij verwacht morgen een vroege beslissing in de koers. "Als de omstandigheden echt selectief zijn dan valt na 20 kilometer de slag. Dan is de rest geklopt", speculeert hij.De mannen starten morgen om 12.00 uur vanuit het gemeentehuis in Zuidwolde. Vanaf 13.45 uur kunt u de Ronde van Drenthe live volgen op TV Drenthe. Zowel de koers van de vrouwen als de mannen.