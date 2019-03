Drenthe op nummer drie van provincies met meeste datalekken

Het aantal datalekken in de provincies is in 2018 twee keer zo hoog als in 2017. In Drenthe waren er afgelopen jaar 13 datalekken. Daarmee staat de provincie op nummer drie van de provincies met de meeste datalekken.

Alleen in Friesland en Noord-Brabant waren er meer datalekken, respectievelijk 16 en 14.Het totale aantal datalekken bleek verdubbeld te zijn volgens een onderzoek van NPO Radio 1-programma Reporter Radio Omroep Gelderland , Dagblad De Limburger en de Leeuwarder Courant. In totaal waren er in 2018 volgens dat onderzoek 91 datalekken. In 2017 waren het er minder; namelijk 52. In 2016 waren er 38 lekken.Opvallend is, volgens Reporter Radio, dat er wél meer datalekken zijn geregistreerd, maar dat er minder meldingen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP) binnenkomen.Datalekken komen veel voor. Vorig jaar werden bijna 21.000 datalekken geregistreerd. De meeste van deze meldingen bij de AP gaan om datalekken in de gezondheidszorg, financiële dienstverlening en het openbaar bestuur.Bij een datalek komen er persoonsgegevens vrij of krijgen mensen onterecht toegang tot gegevens bij een organisatie. Dit kan gaan om misplaatste harde schijfjes, verkeerd verstuurde mailtjes of hackers. In het geval van een datalek moet een organisatie die privacygevoelige informatie bezit een melding doen bij de AP.