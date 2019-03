Cassata #26: De vier Drentse regeringspartijen willen verder met de klus

1.30 - Wat voor campagne voeren de verschillende collegepartijen? Verschillende standpunten passeren de revue.11.54 - Hoe was de samenwerking tussen de partijen in het college de afgelopen vier jaar? Alle partijen lijken content met hoe het de afgelopen bestuursperiode is verlopen.17.50 - De lijsttrekkers stellen zich voor en vertellen kort iets over zichzelf29.30 - Terugblik op het bestuursprogramma van vier jaar geleden. Wat is er gelukt en wat niet? Er zijn veel dingen gebeurd die niet expliciet genoemd worden in het programma. Klimaat, economie, en het redden van verschillende bedrijven worden genoemd.32.30 - Vertrek van Ard van der Tuuk (PvdA) in 2016 wordt besproken. Brink noemt dat een 'zwarte bladzijde'.37.45 - De hoofdpijndossiers worden genoemd. Onder andere de WMD, en Groningen Airport Eelde komen voorbij.46.40 - Wat waren de hoogtepunten? Onder andere de aanleg van glasvezel in de provincie, FC Emmen en de energietransitie komen voorbij.58.30 - Een kwestie van kiezen. De vier lijsttrekkers krijgen een aantal stellingen voor de voeten geworpen. Er wordt gesproken over onder andere windmolens, zonneparken en een nieuw stadion voor FC Emmen.Margriet BenakHenk Brink (VVD)Cees Bijl (PvdA)Henk Jumelet (CDA)Tjisse Stelpstra (ChristenUnie)Genoten van Cassata? Abonneer je ook op onze podcast Drenthe Toen over de geschiedenis van Drenthe en op de Sportcast, onze podcast over de (amateur)sport in Drenthe. Of luister naar onze bijzondere podcastserie Binnen de Muren , waarin verslaggever Marjolein Knol meeleeft met het reilen en zeilen in de gevangenis Esserheem in Veenhuizen.