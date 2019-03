'Het wordt morgen vanaf het begin feest'

Nee, Janneke Ensing (32) uit Gieten vreest de wind van morgen niet in de Ronde van Drenthe. Sterker nog, ze is er blij mee. De vrouwen rijden morgen in Drenthe de tweede wedstrijd van de Women's World Tour over 165 kilometer. En dat is best lang.

"Het is de langste wedstrijd die wij rijden volgens mij. Er zit van alles en nog wat in waardoor het een hele mooie koers is. Je kan van tevoren niet zeggen daar gaat het gebeuren.", zegt Ensing. "Het wordt vanaf het begin feest. Het gaat in ieder geval niet in een in een massasprint eindigen."De inwoonster van Gieten, die dit seizoen uitkomt voor Team Sunweb hield de afgelopen dagen het weer nauwlettend in de gaten. "Zoals het nu lijkt krijgen we veel wind. Normaal gesproken hou ik daar van. Dan wordt het een zware koers en dat is toch wel wat mij het meeste ligt", verklaart Ensing die zin heeft in morgen. "Het is een thuiskoers. Dat is natuurlijk extra mooi, dat geeft extra motivatie. Veel publiek langs de kant ook speciaal voor mij", besluit Ensing.De vrouwen starten morgen om 10.45 uur bij het gemeentehuis in Zuidwolde. De wedstrijd is vanaf 13.45 uur live te zien op TV Drenthe.