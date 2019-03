ACV verzuimt in te lopen op Staphorst

ACV is er niet in geslaagd te profiteren van het 2-2 gelijkspel van koploper Staphorst tegen AZSV. In Assen speelde de ploeg van trainer Fred de Boer met 1-1 gelijk. De gelijkmaker van Nande Wielink viel pas in blessuretijd.

Door dit resultaat blijft ACV vierde en bedraagt de achterstand op Staphorst nog steeds zes punten.Door de harde wind was goed voetbal nauwelijks mogelijk en ontstonden de weinige kansen door toeval. De grootste kans in de eerste helft was voor de Assenaren. Ezra Schrijver werd onderuit gehaald in de zestien, nam zelf de strafschop, maar Berkum doelman Dominic van Hoof redde het te slap ingeschoten schot.Na rust veranderde het beeld niet. Voor het publiek viel er weinig te genieten. In de 67ste minuut maakte Wormmeester een overtreding, die door Ris werd gepromoveerd tot strafschop. Marc van der Meulen deed wel wat Schrijver voor rust niet deed, scoren.Na de 0-1 zette ACV meer druk, kreeg een paar kansen, maar leek de wedstrijd te verliezen. Tot blessuretijd. Wielink had donderdag nog getraind op het afwerken van voorzetten. Deze training wierp, door de 1-1 van Wielink,vruchten af.